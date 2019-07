Hit Internetu! Zdjęcie z Putinem. Zobacz, jak Iwan jednym trikiem wygrał wycieczkę do łagru [VIDEO]

Wczoraj na Twitterze pojawiło się nagranie z udziałem kilku osób pozujących z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. W niecałą dobę zostało wyświetlone tylko na tym jednym profilu prawie dwa miliony razy, a sam materiał został uploadowany przez wiele innych profili i mediów.

Na krótkim nagraniu widzimy grupę ludzi, która ustawia się do zdjęcia z Władimirem Putinem. Ze ścianki za grupą widzimy, że miało to miejsce na Uralskim Uniwersytecie Federalnym.

Młody mężczyzna, którego internauci już ochrzcili imieniem Iwan, starał się wypaść bardzo dobrze. W skupieniu stanął do zdjęcia… zasłaniając Władimira Putina.

Szybko pojawił się ochroniarz, który ciągnąć chłopaka za rękę odsunął go poza kadr. Jego miejsce zajęła kobieta o blond włosach.

Internauci wielokrotnie powtarzali w komentarzach frazę „żegnaj Iwan”. – Jak wygrać wycieczkę do łagru – czytamy w opisie filmu na profilu „Only in Russia” na Twitterze.

How to win a free trip to the gulag. pic.twitter.com/UzEx5upjfZ

— 🇷🇺Only In Russia 🇷🇺 (@CrazyinRussia) July 22, 2019