Napięcie na linii Teheran – Waszyngton rośnie. W Iranie podobno zlikwidowali siatkę szpiegowską CIA i skazali jej członków na śmierć

Irański kontrwywiad poinformował, że Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) doznała poważnej porażki w jego kraju. Ogłosił, że jego służby zlikwidowały amerykańską sieć szpiegowską i poinformowało zapadłych już wyrokach.

Wg tej informacji zatrzymano w sumie 17 podejrzanych osób. Szef kontrwywiadu dodał, że „niektórzy zostali już skazani na śmierć, a inni na długoletnie wyroki więzienia”.

O tej sprawie poinformowano pierwszy raz 18 czerwca.

Nie wykluczone, że służby Iranu przypomniały teraz o swoim „sukcesie” i surowych wyrokach w kontekście napięcia w regionie, wycofania się Waszyngtonu z umowy o programie jądrowym Iranu i ostatnim zatrzymaniem brytyjskiego tankowca, co wywołało po raz kolejny ostrą krytykę Teheranu także ze strony USA.

Wystąpienie szefa kontrwywiadu cytowała publiczna TV Iranu. Nie podano ile osób skazano na karę śmierci. Wiadomo, że zatrzymani mieli być pracownikami firm państwowych i prywatnych związanych z różnymi sektorami gospodarki, w tym także energetyką jądrową.

