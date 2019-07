Ten kierunek Polacy wybierają najchętniej. To Wenezuela [NAJNOWSZY SONDAŻ]

Z najnowszego sondażu Kantar wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się w tym miesiącu, do Sejmu weszłyby tylko trzy ugrupowania.

Największe poparcie w wyborach do Sejmu uzyskało Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem. Na tę listę głos oddałoby 39 proc. Polaków, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w wyborach. Jest to wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu do wyników z poprzedniego miesiąca.

Druga na podium byłaby Platforma Obywatelska z wynikiem 26 proc., co oznacza wzrost o 2 pkt. proc.

Podium i tym samym listę ugrupowań, które dostałyby się do Sejmu, zamyka Wiosna z poparciem rzędu 5 proc. W ciągu miesiąca notowania partii Roberta Biedronia spadły o 3 punkty proc.

Spośród ankietowanych, którzy zadeklarowali chęć udziału w wyborach, 15 proc. nie potrafiło zdecydować, na którą partię oddać głos. Jest to o 3 punkty proc. więcej niż w czerwcu.

Chęć udziału w wyborach w lipcu zadeklarowało 63 proc. – z czego 31 proc. była zdecydowana w tej kwestii, a 32 proc. raczej oddałoby głos. Przeciwne stanowisko wyraziło 27 proc. badanych, przy czym 16 proc. zapowiedziało, że raczej nie zagłosuje, a 11 proc. zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach. 10 proc. Polaków nie wie, czy zagłosuje.

Kantar w lipcu pytał respondentów o poparcie dla partii i ugrupowań politycznych, bez uwzględniania koalicji. Badanie przeprowadzono w dniach 12-17 lipca 2019 roku na ogólnopolskiej próbie 974 osób w wieku 18 lat i więcej, techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Źródło: onet.pl