To nie są żarty! Naukowcy ostrzegają. Korzystasz nocami ze smartfona? Utyjesz

Choć na pierwszy rzut oka ciężko jest połączyć: noc, smarfon i otyłość, to jednak okazuje się, że przedstawione w tytule to prawda. Naukowcy z uniwersytetów w Amsterdamie i Strasburgu potwierdzają – nasze nocne zabawy smartfonem mogą skończyć się otyłością.

Wszystkiemu winne ma być niebieskie światło, które emitowane jest przez ekrany naszych telefonów. Eksperyment, którego dokonano na szczurach potwierdził wcześniejsze przypuszczenia, że długie napromieniowanie taką barwą światła powoduje zwiększenie apetytu na produkty zawierające dużą ilość cukru.

Co więcej, zmieniła się również sama przyswajalność cukru, co spowodowało w końcowej fazie eksperymentu, że we krwi zwierząt wskaźniki osiągnęły bardzo wysokie wskaźniki.

Jak twierdzą naukowcy, niebieskie światło powoduje, że siatkówka oka inaczej przekazuje dane na temat snu, metabolizmu i apetytu. Bardzo mocno upraszczając, organizm nie przechodzi w stan relaksu, a wręcz przeciwnie uruchomi grelinę czyli tzw. „hormon głodu”.

To właśnie wspomniany hormon ma odpowiadać za nasze łaknienie, a dokładniej jego natężenie. Jeśli nasz organizm, poprzez naświetlenie niebieskim światłem, zacznie wytwarzać jego nienaturalną ilość, to stale będziemy odczuwać głód, który oczywiście będziemy chcieli zaspokoić. Najprawdopodobniej, sięgniemy wówczas po szybką przekąskę, która będzie zawierała znaczną ilość cukru.

Źródło: portal.abczdrowie.pl / NCzas.com