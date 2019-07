Rosjanie pokażą swoją wersję „Czarnobyla”. Nie zabraknie agentów CIA. Do sieci trafił zwiastun [VIDEO]

Rekordy popularności bije serial „Czarnobyl” opowiadający o wybuchu w elektrowni jądrowej i jej następstwach. Nie wszystkim spodobała się jednak wersja przedstawiona przez HBO. Rosjanie postanowili wyprodukować własny serial.

Twórcy produkcji HBO pokazali, jak wyglądała katastrofa z 1986 roku. Mogliśmy dowiedzieć się z niej, co wydarzyło się w elektrowni w Czarnobylu, jak tuszowano kataklizm w pierwszych kilkunastu godzinach, a także poznać długotrwałe skutki, jakie niósł za sobą ten wybuch.

Rosjanie nie zgadzają się z wersją przedstawioną w miniserialu HBO, dlatego postanowili odpowiedzieć własną produkcją. Właśnie wypuścili do sieci zwiastun rosyjskiego „Czarnobyla”.

Za produkcję odpowiada telewizja NTV. Reżyser Aleksiej Muradow twierdzi, że to jego serial przekaże całą prawdą o katastrofie. Na razie wiadomo, że fabuła będzie toczyć się m.in. wokół agenta CIA, który przyleci do Prypeci. Prawdopodobnie to Amerykanie będą winni katastrofy.

„Czarnobyl” wyprodukowany przez HBO okazał się prawdziwym hitem. W branżowym serwisie IMDb jest najwyżej ocenianym serialem i wyprzedza takie arcydzieła jak „Gra o tron” i „Breaking Bad”. Otrzymał 17 nominacji do nagród Emmy, w tym za najlepszy miniserial, reżyserię i scenariusz. Cała trójka głównych aktorów ma szansę na statuetkę w kategoriach aktorskich.

