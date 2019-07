W USA chcą uznać Antifę za organizację terrorystyczną. W Niemczech potężne oburzenie

Najpierw dwaj senatorowie z Partii Republikańskiej, a następnie prezydent Donald Trump – oficjalnie opowiadają się za uznaniem lewackiej Antify jako organizacji terrorystycznej. Na niemieckim twitterze wybuchła prawdziwa panika w związku z tą deklaracją.

Pomysł wyszedł od Teda Cruza oraz Billego Cassidy’ego. Przedłożyli oni odpowiednią rezolucję w amerykańskim Senacie, w myśl której Antifa miałaby być uznana za „wewnętrzną organizację terrorystyczną”.

– Antifa jest organizacją terrorystyczną, złożoną z nienawistnych, nietolerancyjnych radykałów, którzy realizują swój ekstremalny program poprzez agresywną przemoc fizyczną. Raz po raz ich działania pokazały, że ich głównym celem jest wyrządzenie krzywdy tym, którzy sprzeciwiają się ich poglądom – oznajmił senator Cruz.

– Jak każda organizacja terrorystyczna, chcą realizować swoje cele polityczne poprzez przemoc i zastraszanie. Muszą zostać powstrzymani. Z dumą przedstawiam tę rezolucję razem z Billem Cassidy. Chcemy precyzyjnie określić, czym jest Antifa: organizacją terrorystyczną – dodał.

Like any terrorist organization they choose to pursue their political ends through violence, fear & intimidation. They must be stopped. I’m proud to introduce this resolution w @SenBillCassidy to properly identify what Antifa are: domestic terrorists. —> https://t.co/3qDDun7Tp3

W sukurs senatorom przyszedł Trump. – Brane jest pod uwagę uznanie ANTIFY, bezczelnej, radykalnej lewackiej organizacji, która napada i bije po głowach kijami do bejsbola (tylko nie tych którzy stawią opór) za organizację terrorystyczną (tak jak MS-13 i inne). To bardzo ułatwiłoby pracę policji – napisał.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019