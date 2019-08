„Apokaliptyczny” mecz Ligii Europy w Rumunii. Zamieszki, petardy, ranny sędzia…

Dantejskie sceny działy się na meczu pomiędzy rumuńskim zespołem Universitatea Craiova i węgierskim Honvedem Budapeszt w drugiej rundzie Ligi Europejskiej. W 120 minucie meczu, po obfitującej w emocje dogrywce, doszło do ostrych spięć na boisku, które przeniosły się i na trybuny stadionu Ion-Oblemenco.

Po 120 minutach wciąż było 0:0. Wybuchła awantura, a sędzia główny, który próbował rozdzielić zawodników, sam miał problemy, gdy został rażony rzuconą z trybun petardą. Mecz jednak dokończono i po rzutach karnych (3:1) awansowała Craiova.

W aspekcie sportowym rumuński zespół był na boisku lepszy i oddał 10 celnych strzałów, podczas gdy Honvedowi nie udało się to ani razu. Jakaś sprawiedliwość w „karnych” więc była. „Gorącą” końcówkę warto jedna zobaczyć:

