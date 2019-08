Prezydent Duda nie wyklucza, że podpisałby ustawę o związkach partnerskich

Zgodnie z konstytucją małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny natomiast jeżeli byłaby jakaś propozycja stworzenia czegoś na kształt ustawy o osobie najbliższej, to dlaczego ma nie być takiej ustawy – mówił w piątek prezydent Andrzej Duda pytany o ewentualną ustawę o związkach partnerskich.

Podczas rozmowy w Polsat News prezydent Duda został zapytany czy jeśli jesienne wybory wygrałaby opozycja i nowy premier przedstawiłby ustawę o związkach partnerskich, to by taką ustawę podpisał. „Wszystko zależy od treści ustawy” – odpowiedział Duda.

Jak wskazał zgodnie z polską konstytucją małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny natomiast „jeżeli byłaby jakaś propozycja stworzenia czegoś na kształt jakiejś ustawy o osobie najbliższej, by można było się wzajemnie dowiadywać np. o swoje zdrowie (…), po to by można było w różnych sytuacjach nawzajem wspierać, dlaczego ma nie być takiej ustawy”.

„Ona będzie wtedy służyła wszystkim, nie tylko osobom o preferencjach homoseksualnych, ale także wielu osobom o preferencjach heteroseksualnych. Będzie ustawą dla wszystkich” – powiedział.

Dopytywany czy nie chciałby zainicjować procesu ustawodawczego w ten sprawie Duda powiedział, że jeżeli będzie taka propozycja, przede wszystkim będzie „ją rozważał”. (PAP)