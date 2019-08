Nigel Farage chwali Donalda Trumpa. „Jego komentarze są genialne”

Przywódca Partii Brexit Nigel Farage w wywiadzie dla „The Times” skomentował ostatnią aktywność prezydenta USA. Dużo uwagi poświęcono komentarzowi Donalda Trumpa odnośnie czterech kongresmenek z Partii Demokratycznej. Brytyjczyk uznał uwagi wypowiedziane przez Trumpa jako „genialne”.

– W pierwszej chwili poczułem się nieswojo, ale zdałem sobie sprawę, że ten komentarz był genialny. Trump to bardzo bystry człowiek, ma bardzo energiczny styl – powiedział Farage.

Chodzi o wypowiedź Trumpa, gdy w ostrych, acz dosadnych słowach skomentował postawę czterech kongresmenek z Partii Demokratycznej. Te skrytykowały go za politykę imigracyjną – przede wszystkim za warunki panujące w ośrodkach dla imigrantów oraz zatrzymania i budowę muru na granicy z Meksykiem.

– To bardzo ciekawe, jak te niby-postępowe, demokratyczne kongresmenki pochodzące z krajów, których rządy to całkowita, totalna katastrofa, najgorsze, najbardziej skorumpowane i nieudolne rządy na świecie, dziś głośno i złośliwie mówią mieszkańcom Stanów Zjednoczonych, przedstawicielom najwspanialszego i najpotężniejszego narodu świata, jak rządzić naszym krajem – skomentował Trump.

To jednak nie jedyne słowa, jakie miał do przekazania Demokratkom. – Dlaczego nie pojadą do tych krajów i nie pomogą naprawić sytuacji tych pełnych przestępczości, zepsutych krajów? Niech wtedy wrócą tutaj i pokażą nam wszystkim, jak to się robi. Tamte miejsca potrzebują mocno ich pomocy. Jestem pewien, że Nancy Pelosi bardzo chętnie pomoże im w szybkiej organizacji podróży – dodał.

Komentarz dalece odbiegający od politycznej poprawności bardzo nie spodobał się adresatom. Jedna z kongresmenek wywnioskowała nawet, że Trump chce ponownie uczynić Amerykę białą. W mediach rozpętała się burza, a prezydent USA tradycyjnie został nazwany rasistą.

Całą histerią najwyraźniej rozbawiony był Farage. – Obserwowanie tego, co wydarzyło się później, jak oburzali się Demokraci… poczułem się jak dziecko oglądające „Doktora Who” – porównywał.

– Jest wyjątkowo dobry w tym, co robi. Robi inaczej, po swojemu, ale jest w swoich działaniach niezwykle skuteczny – powiedział o Trumpie Farage.

W Wielkiej Brytanii Farage jest jednak w mniejszości. Lider Partii Pracy Jeremy Cobryn potępił uwagi Trumpa jako „rasistowskie” i wezwał nowego premiera Borisa Johnsona, by uczynił podobnie. Ten jednak zajął pośrednie stanowisko. Nie dopatrzył się wprawdzie rasizmu w komentarzu Trumpa, ale skrytykował uwagi jako „całkowicie niedopuszczalne”.

Źródło: theguardian.com/nczas.com