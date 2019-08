To prawdziwa dzicz! Zobacz, jak imigranci z Senegalu i Algerii „bawią się” w demolowanie francuskich miast [WIDEO]

To przerażające i jednocześnie smutne. Tak wygląda rzeczywistość na ulicach francuskich miast, gdzie praktycznie codziennie dochodzi do ulicznych walk pomiędzy grupami imigrantów. Z jaką „dziczą” mamy do czynienia widać doskonale na filmach udostępnianych m.in. na twitterowych profilach.

Nie wiadomo, co było powodem dla którego dziesiątki mężczyzn rzuciły się na siebie, przy okazji demolując pobliskie sklepy. Pewnym jest, że to rywalizacja dwóch grup imigrantów z Senegalu i Algierii.

Jak czytamy w komentarzach pod wideo, sytuacja mogła mieć związek z meczami piłkarskimi w ramach turnieju Pucharu Narodów Afryki.

Źródło: Twitter.com/czarymarybum777 / NCzas.com