American Airlines będą lądowały w Krakowie. Pięć razy w tygodniu nowoczesnymi dreamlinerami wylecimy do USA

Linie lotnicze American Airlines poinformowały, że samoloty przewoźnika będą latać z Krakowa do Chicago. Bilety w sprzedaży dostępne będą od 12 sierpnia 2019 r.

Amerykańskie linie podały, że od 7 maja do 23 października 2020 roku samoloty pasażerskie będą łączyć Kraków z Chicago pięć razy w tygodniu.

Przez ostatnie 26 lat na trasach z Polski do USA latały tylko samoloty LOT-u. Warszawa oferowała pasażerom przelot z Okęcia do Chicago i Nowego Jorku. Znacznie rzadziej można było polecieć na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych z Krakowa. Natomiast amerykańskie samoloty linii Delta, United, US czy American Airlines do tej pory omijały Polskę.

Obecnie jedna z trzech wielkich amerykańskich linii obiecuje, że od maja 2020 r., pięć razy w tygodniu, nowoczesne dreamlinery 787-8, zabierające na pokład 234 pasażerów, łączyć będą lotnisko Chicago-O’Hare z krakowskimi Balicami.

Wejście Amerykanów na krakowskie lotnisko ma znacząco zwiększyć wskaźniki Kraków Airport. Według prognoz, ten rok zakończy ono z wynikiem ok. 8,3 mln obsłużonych pasażerów.

Komentuje się, że tak duża liczba 2340 miejsc tygodniowo oznacza, iż władze amerykańskiego przewoźnika wiążą z Krakowem duże nadzieje, licząc na wzrost zainteresowania naszych rodaków lotami do Stanów Zjednoczonych.

Teraz czekamy na obiecane zniesienie w 2020 r. wiz dla Polaków do USA.