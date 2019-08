Cezary Pazura zdradza, kto wymyślił kultowe „Psy”. To nie był Władysław Pasikowski!

Trwają zdjęcia do trzeciej części kultowych „Psów” Władysława Pasikowskiego. Wydawałoby się, że to właśnie słynny reżyser jest pomysłodawcą filmu, ale faktycznie wyglądało to nieco inaczej. Szczegóły zdradził Cezary Pazura.

Pazura był gościem „Teleexpressu na deser”. Opowiedział o kilku smaczkach dotyczących zarówno trwającej produkcji, jak i tej pierwszej, kręconej w latach 90. ubiegłego stulecia.

– Tak naprawdę „Psy” wymyślił Olaf Lubaszenko. Kiedyś w luźnej rozmowie zaproponował Władkowi (Pasikowskiemu – red.), że po „Krollu” powinien zrobić film o ubecji, policji, milicji, tych wszystkich przekształceniach, które się wtedy odbywały – zdradził Pazura.

– I Władek z tego pomysłu skorzystał. Jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę. Absolutnie – cieszy się Pazura.

Aktor zdradził również kulisy powstawania słynnej sceny w szpitalu.

– Kręciliśmy to w szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Mieliśmy taki problem, że Władek Pasikowski trochę się poróżnił z Pawłem Edelmanem, autorem zdjęć. Nawet w różnych restauracjach siedzieli – wspomina Pazura.

– Ja do 16 musiałem skończyć zdjęcia, ponieważ o 19 wchodziłem na scenę w Teatrze Ochoty w Warszawie. Robiliśmy tę scenę w jednym ujęciu, nie było czasu na dubla. Byłem tak piekielnie zdenerwowany, że to się przełożyło na scenę, która wyszła tak brawurowo i naturalnie – przyznał po latach odtwórca roli Waldemara Morawca.

Premiera filmu „Psy 3. W imię zasad” spodziewana jest 17 stycznia 2020 roku. Wiadomo, że w najnowszej produkcji Pasikowskiego zobaczymy aktorów, którzy występowali w pierwszych dwóch częściach historii. Główne role zagraną Bogusław Linda (Franz Mauerer) i Cezary Pazura (Waldemar „Nowy” Morawiec).

