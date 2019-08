Zgoda Kołodziejczaka nie wystartuje z Konfederacją. PKW zarejestrowała sześć komitetów wyborczych

W poniedziałek PKW zarejestrowała sześć komitetów wyborczych, a wśród nich oddzielnie Konfederacja i Zgoda Michała Kołodziejczaka. W pewnym momencie istniała możliwość, że oba środowiska wystartują wspólnie w nadchodzących wyborach parlamentarnych, ale ostatecznie strony nie doszły do porozumienia.

Lider Zgody, Kołodziejczak wsparł Konfederację podczas majowych wyborów europarlamentarnych. Pojawił się również na organizowanym przez środowiska wolnościowe i narodowe marszu #STOP447, w którym to uczestnicy stanowczo opowiedzieli się przeciwko żydowskim roszczeniom bezspadkowym.

O tym, że Konfederacja rozważała wspólny start ze Zgodą ujawnił ostatnio Sławomir Mentzen. Rozmowy nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu, więc oba ugrupowania wystartują osobno.

PKW rejestruje sześć komitetów. Wniosek Lewicy do poprawki

Państwowa Komisja Wyborcza w poniedziałek zarejestrowała sześć komitetów wyborczych. Wśród nich są cztery komitety partyjne (KW – Komitety Wyborcze): KW Zgoda, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Odpowiedzialność i KW Prawo i Sprawiedliwość. Zarejestrowano też jeden Koalicyjny Komitet Wyborczy (KKW) – KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI oraz jeden Komitet Wyborczy Wyborców – KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy.

Do usunięcia wad wezwane zostały komitety: KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (KW Lewica), KW Narodowego Odrodzenia Polski, KWW Bezpartyjni Samorządowcy oraz KWW Bezpartyjni Samorządowcy!

Jak wynika z wezwania PKW skierowanego do pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej wzywającego „do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego”, w ewidencji partii politycznych nazwa partii politycznej tworzącej KW Lewica brzmi: „Sojusz Lewicy Demokratycznej”, a skrót jej nazwy to „SLD”. Zatem skrót nazwy komitetu „KW Lewica” jest niezgodny z wpisem do ewidencji partii politycznych – skrót nazwy komitetu, w przypadku partii, powinien zawierać litery KW (Komitet Wyborczy), a następnie zgodną z wpisem do ewidencji – nazwę lub skrót nazwy partii, która go tworzy.

6 sierpnia Konwencja Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej dokonała zmian w statucie, w ramach których skrót nazwy partii „SLD” zmieniono na „Lewica”. Komitet wyborczy pod taką samą nazwą zamierza wystawić listy w wyborach parlamentarnych, na których mają się znaleźć kandydaci SLD, Wiosny i Razem oraz innych drobnych ugrupowań lewicowych.

Zgłoszenia do 26 sierpnia

Jak na razie do wyborów nie zgłosiło się Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z Pawłem Kukizem, ale to zapewne kwestia kilku dni. PKW przyjmuje zgłoszenia o utworzeniu komitetu do 26 sierpnia.

Komitet wyborczy mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Lista kandydatów na posłów – zgodnie z Kodeksem wyborczym – powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Źródło: PAP/nczas.com