Ogłoszono jedynkę Konfederacji w okręgu łódzkim. „Chcę zajmować się tym, ile Polacy zarabiają”

Szef lokalnych struktur partii KORWiN Tomasz Grabarczyk będzie liderem łódzkiej listy do Sejmu KW Konfederacja Wolność i Niepodległość w jesiennych wyborach parlamentarnych. – Chcę, jako poseł zajmować się tym, ile Polacy zarabiają i ile odbiera im państwo – ogłosił kandydat na posła.

Działacze Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość swoją jedynkę w okręgu łódzkim zaprezentowali konferencji prasowej w Łodzi. Jak poinformowano, decyzją władz koalicji został nią Tomasz Grabarczyk.

– To zadanie bardzo odpowiedzialne. Zdaję sobie sprawę, że do 13 października czeka mnie ciężka kampania. Jestem jednak gotowy do tego, żeby podjąć to wyzwanie i poprowadzić łódzką listę w tych wyborach, żebyśmy zdobyli przynajmniej jeden mandat w okręgu łódzkim, na co jak najbardziej liczymy – oświadczył Grabarczyk.

Lider łódzkiej listy do Sejmu Konfederacji ma 25 lat, ukończył politologię na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jest prezesem łódzkich struktur partii KORWiN oraz rzecznikiem prasowym Konfederacji.

W majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego startował z trzeciej pozycji z listy Konfederacji, uzyskując 4,5 tys. głosów.

– Pomimo młodego wieku, jestem osobą, która sprawdziła już, co to jest działalność publiczna. Mam za sobą pewne doświadczenie i będę starał się to doświadczenie oraz młodość i świeżość przełożyć na to, żeby zostać dobrym posłem na Sejm. Zdaję sobie sprawę, że kontrkandydaci są mocni, ale to tylko motywuje mnie do dobrego przygotowania do tej kampanii – zapewnił Grabarczyk.

Wskazał, że wśród jego propozycji programowych są przede wszystkim kwestie związane z podatkami. Jak mówił, chciałby zniesienia opodatkowania pracy, ułatwienia działalności polskim przedsiębiorcom i uwolnienia gospodarki.

– Jestem za wszelkimi programami „plus”, tylko chciałbym, żeby to był program „1000 plus” dla każdego pracującego Polaka w postaci mniejszych podatków. Zależy mi także na tym, żeby jako poseł na Sejm zająć się kwestiami wolności słowa w Internecie – zapowiedział kandydat.

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość tworzą działacze i sympatycy partii KORWiN, Ruchu Narodowego, środowiska Grzegorza Brauna i Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. PAP w depeszy dostępnej dla redakcji pominęła te ostatnie ugrupowanie.

Źródła: PAP/nczas.com