Amerykanie nie odpuszczają w kwestii irańskiego tankowca. Wystawili nakaz aresztownia

Sąd w Waszyngtonie w piątek zarządził przejęcie cumującego u wybrzeży Gibraltaru irańskiego tankowca Grace 1, argumentując to rzekomym łamaniem przez jednostkę m.in. amerykańskich sankcji.

Amerykański sąd w uzasadnieniu swojej decyzji podał, że statek naruszył nałożone przez USA sankcje, a także przepisy o walce z praniem brudnych pieniędzy i terroryzmem.

Ponadto waszyngtoński sąd zarządził konfiskatę transportowanego przez tankowiec ładunku ropy naftowej oraz wynoszącego blisko 1 mln dolarów majątku fikcyjnej firmy, która zdaniem sądu powiązana jest z tym statkiem.

Amerykańska prokuratura twierdzi, że tankowiec stanowi element planu irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, polegającego na nielegalnym transporcie irańskiej ropy do Syrii.

The US 🇺🇸 Justice Department @TheJusticeDept unveiled a warrant Friday for the seizure of #Iran 🇮🇷 oil supertanker Grace 1, one day after a #Gibraltar 🇬🇮 judge allowed the release of the detained vesselhttps://t.co/30y0n5fFso pic.twitter.com/bRne4Ic5hV

