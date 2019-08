Chcą zagłodzić emerytów i chorych. Młodzi szwedzcy socjaliści mają „plan ratowania” kraju

Liga Młodych Szwedzkich Socjal Demokratów – SSU przygotowała plan „ratowania” kraju. Przewiduje on mi.in przymusowe wprowadzenie wegetarianizmu i zakaz lotów na liniach krajowych.

SSU to największa partyjna młodzieżówka w Szwecji. Jest przybudówką rządzącej krajem Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej. Młodzi lewacy na swoimi kongresie przedstawili ostatnio plan „ratowania” kraju. Kongres był zamknięty dla mediów.

I tak w związku z „globalnym ociepleniem” socjaliści chcą m.in redukcji spożycia mięsa. Sposobem ma być m.in przymusowe zaprowadzenie diety wegetariańskiej we wszystkich instytucjach i placówkach finansowanych z budżetów publicznych. Dotyczyłoby to m.in szkół, domów seniora, placówek opiekuńczych, szpitali, więzień i we wszystkich stołówkach instytucji publicznej – rządowych, samorządowych etc.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie progresywnego podatku lotniczego, który ma zmusić ludzi do zaprzestania latania na odcinkach krajowych, a potem międzynarodowych. Potem wprowadzony ma być całkowity zakaz lotów na liniach krajowych.

Progresywny podatek samolotowy ma polegać na tym, że im więcej będzie pasażerów, tym wyższa będzie stawka podatku przez nich do zapłacenia. Podatek od latania już wprowadził we Francji Macron. Niemieccy Zieloni zapowiadają nałożenie go, gdy będą sprawować władzę.

Progresywny podatek samolotowy ma być w Szwecji rozwiązaniem przejściowym. Docelowo zlikwidowane mają być wszelkie połączenia lotnicze na liniach krajowych. Z Malmo do stolicy kraju jest ponad 600 kilometrów. Do Kiruny drogą jest aż 1800 kilometrów. Ze Sztokholmu zaś do tego miasta na północy kraju 1230. Pierwsze komentarze wskazują na to, że realizacja tego projektu w praktyce odetnie północ od reszty kraju.

Socjaliści chcą też do 2030 roku wprowadzić całkowity zakaz używania paliw kopalnych. Zaś do 2040 roku Szwecja miałaby całkowicie zrezygnować z energii jądrowej. W kraju działają 3 elektrownie atomowe.

Co ciekawe, ja kpią niektóre szwedzkie media, socjaliści nie wykluczają tez zakazu uprawiania dziennikarstwa, a przynajmniej wprowadzenie cenzury. Po liście pytań jakie otrzymali od dziennikarzy gazety „Expressen” całkowicie utajnili swe obrady na kongresie.