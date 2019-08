Kolejna gafa lidera demokratów. Rywal Trumpa zapomniał, w którym mieście przemawiał

Joe Biden uważany za głównego rywala prezydenta Donalda Trumpa popełnił kolejną gafę. Pomylił miasto, w którym poprzednio przemawiał. To kolejna gafa polityka, którego Trump nazywa „śpiący Joe”.

Były wiceprezydent USA Joe Biden jest liderem demokratów do otrzymania nominacji jako kandydat Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w 2020 r. Niepokój jego zwolenników budzi fakt, że on ciągle popełnia jakieś gafy. Biden jest o 4 lata starszy od Trumpa, ma 77 lat i sugeruje się, że te gafy są wynikiem jego wieku.

Ostatnio podczas zbiórki pieniędzy w kampanii w swoim rodzinnym stanie Delaware były wiceprezydent odniósł się do swojego ostatniego przemówienia, podając, że wygłosił je w Burlington w stanie Vermont. To miasto gdzie burmistrzem był jego demokratyczny konkurent do nominacji senator Bernie Sanders. Zapewne Biden to miał w głowie, mówiąc, gdzie był.

Faktycznie Biden był w mieście o tej samej nazwie, ale w stanie Iowa.

W tym stanie zresztą popełnił kolejną gafę, mówiąc: że „biedne dzieci” są tak samo bystre, jak „białe dzieci”. Niedawno też powiedział, że jako wiceprezydent spotkał się z osobami, które przeżyły strzelaninę Parkland w lutym 2018 r., podczas gdy, on już od roku nie był wiceprezydentem.

Dwukrotnie też pomylił byłą premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher z Theresą May. Sekretarz prasowy Biden powiedział CNN, że skupienie się na błędach Biden to „narracja prasowa, a nie narracja wyborców”.

Sam Joe Biden nie przejmuje się zbytnio swoimi gafami. „Jestem maszyną do gaf, ale, mój Boże, co za cudowna rzecz w porównaniu z facetem, który nie umie powiedzieć prawdy” powiedział dziennikowi The Washington Post. Nie trzeba chyba mówić, kogo miał na myśli.

Za to jego gafami przejmują się jego polityczni sojusznicy, którzy sugerują ograniczenie jego publicznych wystąpień, żeby zminimalizować zjawisko gaf.

Źródło: The Fox News