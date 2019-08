Łatwo być prorokiem. „Humanitarne” statki z migrantami działają ciągle według tego samego schematu

Kilka dni temu pisaliśmy o misji „Ocean Viking”, który ma zbierać migrantów na Morzu Śródziemnym. Pisaliśmy też, że kiedy już ich nazbiera odpowiednią ilość, następnym etapem będzie szantaż moralny i żądanie otwarcia dla nich portów Europy. Gdyby nie to, że ten scenariusz powtarza się od miesięcy, przyznalibyśmy sobie tytuł Proroków.

Oto szefostwo drugiej z „humanitarnych” jednostek – „Open Arms”, która ma na pokładzie 134 migrantów i zacumowała w pobliżu Lampedusy, twierdzi, że „sytuacja jest wybuchowa”. Ze statku ewakuowano już 12 osób celem „opieki medycznej”. Teraz mówi się, że reszta jest „załamana psychicznie”, a kapitan wyczarterowanej przez hiszpańską organizację jednostki, Marc Reig twierdzi, że „z każdą sekundą przybliża się wybuch bomby”.

Migranci są podobno gotowi rzucić się do morza, by dopłynąć do lądu wpław. Jego szefowie z NGO alarmują dodatkowo o „myślach samobójczych migrantów” i żądają pomocy w „nagłej sytuacji humanitarnej”.

Po wysadzeniu desantu, statek zapewne wróci na wybrzeże libijskie po kolejną dawkę desperatów, których przewiezie do Europy. Nic dziwnego, że MSW Włoch Salvini oskarża tego typu organizacje pozarządowe o działania przemytnicze wymierzone przeciw swojemu państwu.

Minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini oskarżył nawet hiszpańskie stowarzyszenie ProActiva o „toczenie politycznych bitew z Włochami za pomocą migrantów”. Jest też i ciąg dalszy. Na razie sześć krajów UE oświadczyło, że jest gotowych przyjąć niektórych migrantów (Francja, Niemcy, Luksemburg, Portugalia, Rumunia i Hiszpania), co pochwaliła KE. Padł też natychmiast apel z Brukseli, by „cała Europa” szukała sposobów na szybką relokację migrantów.

Ciągle ten sam scenariusz, ten sam sposób działania i polityka, która z jednej strony ma pokazać „nieludzką” twarz Salviniego, a z drugiej narzucić całej UE kwoty migrantów celem „ubogacenia jej wielokulturowości”. Za kilka dni zacznie się podobna historia ze znacznie większym statkiem „Ocean Viking” i jeszcze większą ilością migrantów w depresji…

Źródło: France Info/ Reuters