Napadli na taksówkarza w Pruszkowie. Szybka akcja Internautów i już są w rękach policji. Grozi im do 12 lat więzienia

W mediach społecznościowych pojawił filmik z napadu pary młodych ludzi na taksówkarza, którzy nie mieli pojęcia, że ich „akcja” została zarejestrowana. Nagranie trafiło udostępnione m.in. przez Związek Zawodowy „Warszawski Taksówkarz”, trafiło na YT z apelem o pomoc w odnalezieniu napastnika i jego towarzyszki.

Jak się okazuje policja już zatrzymała niezbyt rozgarniętych nastolatków, którzy napadli kierowcę. Policjanci zatrzymali 17-latka i 16-latkę i oboje usłyszeli zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Teraz grozi im kara do 12 lat więzienia i zapewne roześmiana 16-latka; któa kradła pienięądze, gdu jej kompan przykładał do szyi kierowcy nóż, szybko straci rezon. Cały napad zarejestrowała kamera wewnątrz taksówki.

Na nagraniu widać dwoje młodych ludzi podróżujących taksówką; gdy zbliżają się do celu, taksówkarz podaje cenę za kurs. Wówczas nastolatek pyta kierowcę, czy będzie miał wydać ze stu złotych. Gdy kierowca sięga do portfela, chłopak chwyta go za gardło, przystawiając nóż. „Bierz pieniądze!” – krzyczy do dziewczyny. Następnie oboje uciekają.

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie ustaliła, że po dokonaniu napadu sprawcy udali się na dworzec PKP w Warszawie i wsiedli do pociągu w kierunku Katowic. Już po dwóch godzinach od napadu, dzięki sprawnym działaniom policjantów, sprawcy zostali zatrzymani na stacji PKP w Opocznie.

Nastolatkom postawiono zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Wobec obydwojga sądy zastosowały środek zapobiegawczy w postaci aresztu na trzy miesiące (16-latka w schronisku dla nieletnich).

Atak nożem na Taksówkarza ‼️

Poproszę wszystkich o mega zajebisty #RT ‼️

Ktokolwiek zna, rozpoznaje ‼️

Jedziemy‼️ pic.twitter.com/EjkLzHyzND — Pani Renatka 🚜🇵🇱❤👨‍👩‍👧‍👦✝ (@_nazimno) August 16, 2019

Źródło: PAP