Irański tankowiec opuścił Gibraltar mimo wniosku o areszt ze strony USA

Zgodnie z zapowiedziami irański tankowiec opuścił wody terytorialne Gibraltaru i udał się na wschód. Nie pomogło wystawienie wniosku o areszt przez amerykański sąd.

Statek, który zmienił nazwę z Grace 1 na MV Adrian Darya i flagę pod którą pływa z panamskiej na irańską wypłynął z Gibraltaru wczoraj około godziny 23.00.

Według danych systemu AIS monitorującego ruch statków przewożący 2,1 mln baryłek ropy naftowej irański tankowiec zadeklarował, iż udaje się do greckiego portu Kalamata.

Wcześniej rząd tego zależnego od Wielkiej Brytanii terytorium odrzucił wniosek o aresztowanie statku jaki w piątek wystawił sąd w Waszyngtonie.

Jak podano opiera się on o sankcje jakie nałożyły na Iran Stany Zjednoczone ale różnią się one od tych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej, której częścią pozostaje Gibraltar.

Jego władze wydały w czwartek decyzję o zwolnieniu irańskiego tankowca po tym gdy został zatrzymany 4 lipca przez brytyjską piechotę morską w pobliżu Gibraltaru, a następnie odprowadzony do tego portu. Według gibraltarskich władz, statek wiózł irańską ropę do rafinerii w syryjskim mieście Banijas, co było pogwałceniem sankcji Unii Europejskiej wobec Syrii.

Dwa tygodnie później Iran „w rewanżu” zatrzymał w cieśninie Ormuz płynący pod flagą brytyjską tankowiec Stena Impero, i nadal go przetrzymuje. Nieoficjalnie strony porozumiały się co do wzajemnego uwolnienia zatrzymanych statków.