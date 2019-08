To tu doszło do tragedii! Posiadłość robi ogromne wrażenie. Piotr Woźniak-Starak wciąż poszukiwany [FOTO]

To niedaleko tej posiadłości doszło do tragedii. Od niedzieli trwa akcja poszukiwawcza 39-letniego Piotra Woźniaka-Staraka, który wypadł z motorówki na jeziorze Kisajno niedaleko Giżycka. Wypadek miał miejsce nieopodal rodzinnej posiadłości na Mazurach w miejscowości Fuleda. Jego żona Agnieszka Szulim jest załamana.

Sama posiadłość rodzinny Staraków to prawdziwa twierdza. Mimo, że z zewnątrz posiadłości strzeże niepozorny płot, tuż za nim, na mierzącym około 50 metrów pasie „ziemi niczyjej”, umieszczone są czujniki ruchu, które w razie potrzeby uruchamiają rozmieszczone na całym terenie kamery, a te z kolei przekazują obraz strażnikom pilnującym posiadłości.

Jerzy Starak to fundator tego bajecznego miejsca. Jest on właścicielem wielkiej firmy farmaceutycznej. Posiadłość zakupił ponad 10 lat temu. To aż 200 hektarów ziemi nad mazurskim jeziorem. Urządził tam gospodarstwo stylizowane na kozacką osadę.

Piotr Woźniak-Starak zaginął na jeziorze Kisajno niedaleko Giżycka. Razem z Agnieszką wyjechali tam na długi weekend do rodzinnej posiadłości w miejscowości Fuleda.

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Poszukiwania zaginionego mężczyzny trwały w niedzielę od samego rana aż do godziny 21, a następnie zostały wznowione o 6:00 w poniedziałek.

Według przecieków, do tego tragicznego wypadku miało dojść koło 100 metrów od brzegu.

Poniżej zdjęcia z posiadłości i jej okolic.

Źródło: Isnstagram/ fakt24.pl