Intratny biznes Marka Kondrata. Znany aktor zarabia krocie na swojej pasji

Marek Kondrat to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Jak się okazuje ma on również nosa do interesów. Swoją największą pasję, czyli wina, przekuł on w dochodowy biznes.

Marek Kondrat zyskał sympatię widzów grając w wielu popularnych przed laty filmach. Wśród nich warto wskazać chociażby „Psy”, „Ekstradycję”, „C.K. Dezerterów” czy „Dzień Świra”. W marcu 2007 r. ogłosił on jednak, że porzuca aktorstwo i pragnie zająć się czymś zupełnie innym.

Od tamtej pory Kondrat prowadzi wraz ze swoim synem Mikołajem winiarski biznes. Jego firma KONDRAT Wina Wybrane zajmuje się importem i sprzedażą win, a także m.in. szkoleniami, doradztwem, wyjazdami. Ponadto w jej ramach działa także sieć sklepów, która obecna jest w kilku polskich miastach.

Okazuje się, że interesy idą Kondratowi coraz lepiej. W 2017 r. zysk, jaki zanotowała jego firma, to 255 840,23 zł netto, a w w 2018 r. już 752 160,63 zł.

To nie pierwszy biznes Kondrata. W latach 90. wraz z Bogusławem Lindą, Wojciechem Malajkatem i Zbigniewem Zamachowskim otworzył on sieć restauracji Prohibicja. Lokale można było znaleźć w Łodzi, Mikołajkach, Warszawie, Rzeszowie i Częstochowie. Interes okazał się jednak niewypałem, przez co aktorzy byli zmuszeni do jego zamknięcia.

Źródło: fakt.pl