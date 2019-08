Małgorzata Rozenek-Majdan ostro atakuje PiS! „Oskarżam PiS o to, że odwraca się plecami do trzech milionów chorujących obywateli”

Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnim wywiadzie ostro zaatakowała partię rządzącą. Zarzuciła jej politykom brak poszanowania dla sowich wyborców oraz całkowity brak pomocy dla osób cierpiących na bezpłodność.”Oskarżam PiS o to, że odwraca się plecami do trzech milionów chorujących obywateli” – powiedziała.

Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywa, że chce mieć dzieci. Niestety ostatnio, celebrytka przeżyła prawdziwą tragedię. Przyznała, że już dwa razy w czasie małżeństwa z Radosławem Majdanem, straciła ciąże. Mimo wszystko nie poddaje się i walczy o rodzinne szczęście.

Opowiedziała o tym w najnowszym wywiadzie dla tygodnika Newsweek. Przy okazji mocno zaatakowała obecną władzę. Rozenek może wiedzieć więcej, gdyż jej ojciec Stanisław Kostrzewski był skarbnikiem partii Jarosława Kaczyńskiego.

„Na świecie jest 8 milionów ludzi urodzonych z in vitro. Nie byłoby ich, gdyby na świecie rządziło PiS” – oceniła ostro. Gwiazda TVN-u opowiadała również o programie Narodowego Programu In Vitro, który przestał działać, z powodu złych decyzji rządu.

„W 2016 roku PiS, które chodzi na pasku hierarchów Kościoła katolickiego, niefrasobliwie przerwało ten program i wprowadziło własny Narodowy Program Prokreacji, w którym jedyną technologią wspomagania rozrodu jest totalnie nieskuteczna naprotechnologia” -stwierdziła.

„PiS nie szanuje swoich wyborców, kpi z nich” – dodaje zdenerwowana Rozenek.

Podczas wywiadu dla „Newsweek Polska” celebrytka ujawnia też pewne intymne tajemnice z szeregu polityków PiS.

„Kiedy pytałam polityków PiS, dlaczego tak potępiają in vitro, mówili, że to moralnie niesłuszne, że to zabawa w Boga. Ale prywatnie znam takich, którzy skorzystali z tej metody i mają dzieci” – powiedziała celebrytka w wywiadzie.

Co więcej w wywiadzie zarzuca partii Jarosława Kaczyńskiego, że ten rząd nie dba o chorych na bezpłodność.

„I oskarżam PiS o to, że odwraca się plecami do trzech milionów chorujących obywateli, ignoruj ich.” – powiedziała wzburzona celebrytka.

Źródło: Newsweek/ Super Express