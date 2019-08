Schetyna to ma oko do kandydatów na posłów! Była tancerka erotyczna na listach POKO! Jak poznałam męża myślał, że jestem prostytutką

Grzegorz Schetyna ogłosił listy kandydatów na posłów. Jest tam parę niespodzianek, a jedną z ciekawszych jest Marta Szulawiak-Turska, była gwiazda „Top model”, która w przeszłości była tancerką w klubie go-go. Co ciekawe w programie TVN-u opowiadała, że jak poznała męża, ten myślał, że jest prostytutką.

Grzegorz Schetyna umieścił na warszawskiej liście wyborczej dla nie jednej osoby kontrowersyjną Martę Szulawiak-Turską, byłą uczestniczkę „Top Model”, która nie kryje się, że wcześniej była striptizerką i tańczyła na rurze w klubie go-go.

Teraz kandydatka na posła to mama trójki dzieci i działaczka Platformy Obywatelskiej. W 2011 roku startowała do parlamentu z list SLD, potem kandydowała w wyborach samorządowych w Warszawie z poparciem PO.

Sama Marta Szulawiak-Turska dość luźno podchodzi do swojego epizodu w tańczeniu w klubach go-go. Na łamach DDTVN zdradziła, że wcześniej bała się swojej mrocznej przeszłości, ale od kiedy jest szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci, wie, że przeszłość została za nią.

Kandydatka na posła wyznała również, jak poznała swojego przyszłego męża. „Myślał, że jestem po prostu prostytutką” – powiedziała w DDTVN.

Potem w programie „Dzień Dobry TVN” powiedział jak w ogóle spotkała się ze swoją przyszłą miłością.

„W ciągu dnia pracowałam jako account manager w agencji badawczej, a w nocy tańczyłam w klubie. Praca na dwa etaty. To etap, który już dawno zamknęłam. Jestem dziewczyną z historią, którą mój mąż zaakceptował. Na pewno mu nie było lekko” -opowiadała w „Dzień dobry TVN”.

„Razem ze wspólnikami organizowaliśmy urodziny i oni zaprosili dziewczyny. Chodziło o to, żeby znaleźć modelki, które ubarwią tę imprezę. Będąc moim prezentem została już moją żoną. To była miłość od pierwszego wejrzenia” – dodała.

„Przyjechała po nas wielka biała limuzyna. Kiedy wszedł do niej pierwszy jubilat najpierw spojrzałam na jego buty i mówię: Boże, co za wieśniak! No i był mój Mariunio! Mój mąż nawet nie oglądał Top model, myślał, że jestem po prostu prostytutką” – dodała kandydatko na posła z partii Grzegorza Schetyny.

