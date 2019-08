Ziemkiewicz ostro niszczy Pawła Kukiza. Publicysta zadał jedno krótkie pytanie na Twitterze

Rafał Ziemkiewicz, publicysta który jeszcze nie tak dawno temu był blisko z ruchem Kukiz’15, teraz kpi z antysystemowości Pawła Kukiza. Po tym jak ten związał się z PSL-em Ziemkiewicz nie zostawia suchej nitki na liderze Kukiz’15.

Paweł Kukiz po latach walki z systemem postanowił związać się z najbardziej systemową partią w Polsce i na jesieni wystartuje z list PSL. Po wyborach klub Kukiz’15 raczej nie będzie istniał, bowiem już teraz liczy zaledwie kilkunastu członków, a nie wszyscy będą startować z list ludowców.

Publicyści i komentatorzy nie zostawiają suchej nitki na Pawle Kukizie za to, iż ten związał się z partią o której wcześniej mówił, że jest „zorganizowaną grupą przestępczą” oraz tak naprawdę powinno nazywać się ZSL.

Teraz Kukiz tłumaczy, że musiał zabić konia na którym wjechał do Sejmu w 2015 roku, zjeść go, a następnie przybrać jego skórę, by podstępem dostać się do pałacu i poderżnąć gardło dyktatorowi.

Suchej nitki na liderze Kukiz’15 nie zostawił Rafał Ziemkiewicz. – To prawda że Kukiz nagrał na wybory nową wersję starego hitu „Jak ja was k***y nienawidzę!” – „Jak ja was kochani koalicjanci cenię i popieram”? – zapytał krótko na Twitterze.