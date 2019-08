To ona kierowała kibolami Cracovii. Była prawdziwym potworem! Szuka jej teraz Interpol

Ta atrakcyjna kobieta to bezwzględny kryminalista. Magdalena Kralka poszukiwana jest prze policję. Od dwóch lat miła być szefem gangu kiboli Cracovii. Poszukiwana kobieta ma być odpowiedzialna za przemyt i wprowadzenie do obrotu co najmniej 65 kilogramów marihuany i kokainy. Szuka jej nawet Interpol!

Jak podaje onet.pl, policja zarzuca Kralce kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą – 30-latka miała twardo i bez skrupułów stać na czele kiboli Cracovii. Według śledczych ta niebezpieczna grupa zajmowała się przede wszystkim handlem narkotykami.

Policja podkreśla, że za ukrywanie poszukiwanej lub pomaganie jej w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Magdalena Kralka nie jest osobą znikąd. Tak wysoko zaszła w hierarchii, dlatego, że jest partnerką jednego z zatrzymanych pod koniec 2017 roku liderów kiboli Cracovii.

Wtedy właśnie antyterroryści zatrzymali sześciu pseudokibiców, którym postawiono m. in. zarzut porwania mężczyzny.

Gangsterzy mieli brutalnie znęcać się nad ofiarą, bijąc i dusząc uprowadzonego. Mężczyzna odniósł poważne obrażenia, ale na szczęście przeżył.

Jeżeli wiesz gdzie jest Magdalena Kralka skontaktuj się z policją. Służby zapewniają anonimowość.

Źródło: onet.pl