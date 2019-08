Czy tragedii w Tatrach można było uniknąć? RCB tłumaczy, dlaczego nie wysłało ostrzeżeń

Pięć osób nie żyje, a 90 jest rannych – to najnowszy bilans gwałtownych burz, jakie w czwartek po południu przeszły nad Tatrami i zaskoczyły turystów. Czy tragedii można było uniknąć? Dlaczego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wysłało ostrzeżeń?

Jeszcze w czwartek z rana w Zakopanem świeciło słońce. Niczego nieświadomi turyści, a w okresie wakacyjnym liczy się ich w dziesiątkach tysięcy, wybrali się w góry. Prognozy pogody ostrzegały jednak przed nadchodzącym niebezpieczeństwem.

O ile w samym Zakopanym, jak i dolinach panowała względnie dobra pogoda, o tyle w wyższych partiach gór chmury można było napotkać już od samego rana. Przed godziną 9 na Giewoncie pogoda zwiastowała, że to nie będzie spokojny dzień.

Prognozy pogody również przewidywały, że około południa spodziewane są burze. I tak rzeczywiście – niestety – się stało. W tym czasie na szlakach przebywało sporo turystów, co dla niektórych skończyło się tragicznie. Jak podaje „Tygodnik Podhalański” ucierpieli przede wszystkim ci, którzy w trakcie wyładowań atmosferycznych trzymali się łańcuchów pomocniczych.

Pojawiają się sugestie, że burz prognozy nie widziały. Pisaliśmy, że były widoczne wczoraj. A to prognoza poranna. Trafiła idealnie z godziną wejścia burzy do Polski i w Tatry. Niemal co do minuty. To model EMS Podhale. http://153.19.38.189/Podhale2/ pic.twitter.com/zQD6RXd8Lt

— meteoprognoza.pl🇵🇱 💯 (@MeteoprognozaPL) August 22, 2019