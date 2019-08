Już pięć ofiar śmiertelnych w Tatrach. Gwałtownie wzrosła liczba rannych

Podczas burzy, która przeszła w czwartek nad Tatrami zginęło pięć osób – cztery po polskiej stronie gór i jedna po stronie słowackiej. Do szpitali trafiło aż 89 osób. Nadal trwa akcja ratunkowa.

Wśród czterech ofiar śmiertelnych po polskiej stronie jest dwoje dzieci. Słowackie pogotowie górskie Horska Zachranna Slużba (HZS) poinformowało, że czeski turysta został strącony przez piorun z liczącej 2178 m n.p.m. Banówki w słowackich Tatrach Zachodnich. – Spadł kilkaset metrów południowym urwiskiem. Zginął na miejscu – dodano.

Jak podał naczelnik TOPR Jan Krzysztof, poważnie rannych zostało ponad 25 osób. 15 zostało przewiezionych do szpitala powiatowego w Zakopanem. Trzy z nich były reanimowane. Kolejne trzy osoby zostały przewiezione do szpitali w Krakowie. Pozostali ranni trafili do szpitala w Nowym Targu.

Z kolei wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który przebywa na miejscu, poinformował, że w szpitalu w Zakopanem w związku ze zdarzeniem znajduje się aktualnie 89 osób. – Część osób poszkodowanych jest też transportowana do szpitali w Nowym Targu, w Suchej Beskidzkiej, w Myślenicach, a także do szpitali w Krakowie – przekazał wojewoda.

Jak przekazał wicedyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Filip Zięba do tragedii doszło w rejonie Giewontu. Podczas burzy piorun miał uderzyć w łańcuch na szlaku na Giewont, którego trzymają się turyści wchodząc na szczyt góry. Poszkodowane zostały również osoby przebywające w okolicy Hali Kondratowej. Zamknięto tamtejsze schronisko i urządzono w nim tymczasowy szpital polowy.

W Zakopanem zwołany został sztab kryzysowy. W drodze do polskiej stolicy Tatr jest premier Mateusz Morawiecki, któremu towarzyszy pełnomocnik rządu ds. ratownictwa medycznego Waldemar Kraska. Kondolencje ofiarom złożył prezydent Andrzej Duda.

Potworna burza w Tatrach. Zakopiańczycy mówią, że od kilkudziesięciu lat nie było takich wyładowań atmosferycznych nad górami. Wielu turystów zostało poszkodowanych. Trwa akcja ratunkowa. Wyrazy współczucia dla Wszystkich dotkniętych kataklizmem. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 22, 2019

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker powiedział, że „w starostwie powiatowym zostanie uruchomiona infolinia na którą można będzie zadzwonić w sprawie osób poszkodowanych”. Informacje można uzyskać pod numerem 18 2017100.

W akcji ratowniczej TOPR-owców wspiera 21 ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz około 70 strażaków. Do dyspozycji są cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W związku z ogromną tragedią, jaka wydarzyła się w czwartek, Zakopane odwołuje wszystkie imprezy. O 19 zaplanowano Mszę Świętą w intencji ofiar.

