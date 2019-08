Patryk Vega zapowiada kolejny film. Tym razem o Andrzeju Dudzie

Patryk Vega jest jednym z najbardziej pracowitych polskich reżyserów. Kręci on bowiem dwa filmy rocznie, choć różnie bywa z ich jakością, na co często zwracają uwagę krytycy. Jeszcze nie było premiery hucznie zapowiadanej „Polityki”, a Vega zapowiada swój kolejny film.

6 września ma mieć miejsce premiera „Polityki”. W sieci od dłuższego czasu jest głośno o tym obrazie, a sam reżyser tylko podgrzewa atmosferę. Stwierdził nawet, że do premiery filmu może w ogóle nie dojść, gdyż władza próbowała go przekupić, więc musiał uciekać przed naciskami aż do Japonii.

Reżyser zapowiedział też swój kolejny film. Będzie on również poświęcony polityce. Zgodnie z doniesieniami „Super Expressu”, ma on być poświęcony postaci wzorowanej na Andrzeju Dudzie.

Jak na razie nie wiadomo, kto miałby się wcielić w postać, której pierwowzorem jest prezydent. Vega zapowiada jednak premierę na wiosnę 2020 r., a więc przed wyborami prezydenckimi.

