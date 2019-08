Złapali zabójcę „leniwego” kelnera z Francji. Pan Bamba został zaskoczony we własnym mieszkaniu

Historia z podparyskiego Noisy Le Grand obiegła szeroko Europę. Wyjątkowo rzadko bowiem zdarza się, by klient zastrzelił kelnera za to, że ten zbyt długo nie podaje mu zamówionej potrawy. Tymczasem kilka dni temu sytuacja taka wydarzyła się w oczekiwaniu na kebaba.

Morderca 28-letniego kelnera restauracji „Mistral” w Noisy-le-Grand zbiegł, ale został ostatecznie zatrzymany w środę około godziny 18 przez funkcjonariuszy ze specjalnej jednostki policji (BRI) we własnym mieszkaniu.

Aresztowania amatora „szybkiego kebaba” dokonano w Champigny-sur-Marne (departament Val-de-Marne). Został przekazany do wydziały departamentalnego policji śledczej w Seine-Saint-Denis, na terenie której doszło do przestępstwa.

Wiadomo, że kelner został zastrzelony z pistoletu kalibru 9 mm, którego jednak w mieszkaniu podejrzanego nie odnaleziono. On sam jest dobrze znany policji. Nie podano jego narodowości, ale pochodzenia 34-letniego Bamby E. można się jednak domyślić. Zwłaszcza kiedy zna się wierszyk Juliana Tuwima o pewnym „koleżce”, który też uciekał i to z mniej poważnego powodu zmuszania do wypicia szklanki mleka…

Źródło: Actu 17