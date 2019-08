Polscy celebryci stają w obronie lasów Amazonii. Tylko wirtualnie, a gasić nie ma komu

Niektórzy polscy celebryci silnie zaangażowali się w sprawy ekologiczne. Najlepszym tego przykładem jest chociażby Kinga Rusin. Ostatnio często porusza ona tematy związane z ochroną środowiska na swoim profilu na Instagramie. Teraz w jej ślady poszli kolejni celebryci.

Walka ze zmianami klimatycznymi przybrała na sile. Właśnie przyłączyli się do niej kolejni polscy celebryci, którzy są uzbrojeni w niezwykle groźną broń – konta na Instagramie. Poczytajmy co piszą na swoich profilach.

– Płoną płuca świata! Przyczyną ponad 74 tysięcy pożarów dżungli Amazońskiej, które wybuchły od początku roku jest człowiek! Lasy są wypalane, głównie, żeby zrobić miejsce na hodowlę przemysłową bydła i uprawę soi, która jest podstawową paszą zwierząt hodowlanych na całym świecie. Pytacie co można teraz zrobić? Nie jeść mięsa! To popyt na mięso popycha ludzi do działań, które mogą doprowadzić do globalnej katastrofy.

Jeżeli Ziemia walczyła w ogóle z globalnym ociepleniem to głównie dzięki Amazonii, która pochłaniała ogromną ilość dwutlenku węgla. Co zastąpi Amazonię i spaloną ostatnio Tajgę? Nie ma alternatywy. Możemy już też nigdy nie zobaczyć tysięcy unikatowych gatunków roślin i zwierząt. Zdjęcia z Amazonii są przerażajace. Serce płacze a złość wzbiera.

Prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro sięgając po władzę obiecywał nowe tereny rolnicze w Amazonii, zachęcał do karczowania i wypalania lasów. Słowa dotrzymał… Gdzie ONZ i sankcje? Dlaczego od początku światowe media nie biły na alarm, chociaż wszyscy przewidywali katastrofę? Tyle pytań, żadnej odpowiedzi – grzmi Kinga Rusin.

– „Ekologiczny koniec świata. Płoną lasy w Amazonii. Tylko one chronią nas przed drastyczną zmianą klimatu.. Pożary lasów pochłaniają kolejne hektary dżungli. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Wyniszczenie lasów Amazonii zwanych również zielonymi płucami Ziemi może doprowadzić do końca świata”. Nie ma co się modlić za Amazonię. TUTAJ TRZEBA DZIAŁAĆ!!!! – apeluje Ewa Chodakowska.

– Spalone tereny Amazonii będą w dużej mierze przeznaczone pod uprawy. Zwracaj uwagę skąd pochodzą Twoje owoce, warzywa, olej, dodatki do żywności. Oprócz tego co jesz, zwracaj uwagę skąd jesz, tak jak na plastikowe słomki – radzi Kamil Nożyński.

Jak widać celebryci chętnie nawołują do działania, jednak niekoniecznie sami działają. A może tak zrobiliby zrzutkę z własnych portfeli na ratowanie Amazonii?

