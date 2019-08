Koszmar podczas wieczoru kawalerskiego w Sławie. Nożownik zaatakował imprezowiczów. Jeden z mężczyzn nie żyje

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem w Sławie. 35-latek zaatakował nożem bawiących się podczas imprezy mężczyzn, dwóch odniosło obrażenia, a jeden z nich ostatecznie zmarł.

Sława zlokalizowana jest nad jeziorem w okolicach Zielonej Góry i słynie z ośrodków wypoczynkowych. To właśnie tam udała się grupa mężczyzn planujących wieczór kawalerski. Z zebranych wiadomości wynika, że mężczyźni pochodzili z innej części województwa dolnośląskiego.

Niejasne są także przyczyny, z jakich doszło do bójki. – Nad ranem w niejasnych okolicznościach doszło do sprzeczki między uczestnikami imprezy a mężczyzną z nożem. Wiadomo, że napastnik nie był razem z nimi – mówi komisarz Maja Piwowarska z Komendy Powiatowej we Wschowie.

W wyniku ataku ucierpiały dwie osoby. Jeden z mężczyzn zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Miał 31-lat. Drugi mężczyzna z ciężkimi ranami trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację, a jego stan jest stabilny. Sprawą obecnie zajmuje się prokuratura.

Źródło: gazeta.pl