Maroko boryka się z problemem męskiej prostytucji. To już prawdziwa plaga…

Prostytucja męska stała się w Maroku zjawiskiem uciążliwym na tyle, że temat ten poruszyły miejscowe media. Gazeta Assabah poświęciła mu specjalne wydanie.

Na określenie tej profesji sięgnięto, podobnie jak np. w Polsce, po francuski termin „żygolaka”. Ale nie chodzi tu tylko o młodzieńców wynajmujących się starszym paniom, głównie turystkom, ale ale także mężczyznom.

Gazeta pisze o przypadkach, kiedy to tacy usługodawcy podejmują się relacji z kobietami, a kiedy jest inne zamówienie, to w przebraniu kobiecym, już jako np. transwestyci, są gotowi na relacje także z mężczyznami.

Miejscowy psycholog Jawad Mabrouki wyjaśnia, że coraz większa skala tego zjawiska to „brak wykształcenia połączony z biedą oraz pożądaniem luksusowego życia szybkiego zysku i wejścia na wyższe szczeble drabiny społecznej przez inwestowanie w usługi seksualne”. Mabrouki twierdzi też, że w wielu przypadkach „wyjście na ulice” jest związane z zaburzeniami psychicznymi wywołanymi gwałtem doznanym w dzieciństwie lub po prostu złym wychowaniem ze strony rodziców.

Zdrowy rozsądek marokańskiego psychologa byłby zapewne kwestionowany w Europie, ale to też i wpływ naszej śmieciowej antykultury, który dociera i do Afryki. To w Marakeszu mieli swoje wille bogaci homoseksualni dyktatorzy mody i jak niesie wieść gminna, urządzali tam nawet pedofilskie orgie (Bergé).

Męska prostytucja jest już w Maroku problemem. Gazeta pisze, że powstaje coraz więcej miejsc spotkań w klubach i na ulicach, a proceder kwitnie w mediach społecznościowych. Oferują swoje usługi starszym turystkom, także jak okazuje się z krajów Zatoki Perskiej, i trochę dyskretniej panom.

Z prostytucją męską łączą się też nowe formy przestępczości jak szantaże, napady, kradzieże, wojny sieci sutenerów. Konkurencja jest na tyle duża, że w Rabacie odnotowano już bijatyki pomiędzy żigolakami na bulwarze Ennasr, które kończyły się w komisariatach i w szpitalach.

⚠️⚠️ It would be only clearer if the VISUAL had a message like:

"Wanna make some money aside?

then become a GIGOLO and start getting paid." #CityClubMaroc #Maroc #CityClub #Casablanca #ValentinesDay #SaintValentin pic.twitter.com/Wg34fFUuVM

— Yassine Belahsen (@Yasgraph) February 16, 2019