Muzułmański kaznodzieja nazywa krzyż „diabłem”. Efekt? Chrześcijanie wezwani do powstrzymania emocji

Muzułmański kaznodzieja Abdul Somad spotkał się z ostrą krytyką po tym, jak wideo z jego udziałem stało się popularne w mediach społecznościowych. Podczas kazania nazwał krzyż „elementem diabła”.

Jego słowa wywołały wielkie oburzenie w Indonezji. Zarówno wśród chrześcijan, jak i niektórych muzułmanów.

Muhammadiyah, jedna z najstarszych i najpopularniejszych islamskich organizacji w Indonezji, oświadczyła, że ​​takie słowa mogą być postrzegane jako bluźnierstwo. Inni oskarżają kaznodzieję o podtrzymywanie nastrojów antychrześcijańskich.

Kazanie wygłoszone zostało w meczecie w Simpang Kelayang, wiosce na wyspie Sumatra. Somad powoływał się na Koran i twierdził, że to nie Jezus został ukrzyżowany, lecz jego sobowtór. Podążając za tą teorią konkludował, że wobec powyższych stwierdzeń krzyż nie jest symbolem odkupienia, lecz elementem diabła.

Po fali krytyki, jaka spadła na muzułmańskiego kaznodzieję, wydał on oświadczenie. – Sesja recytacji Koranu odbyła się w zamkniętym meczecie, a nie na stadionie, boisku piłkarskim ani w telewizji. Była przeznaczona tylko dla muzułmanów. Odpowiadałem na pytania dotyczące posągów i pozycji proroka Izy (Jezusa) względem muzułmanów – stwierdził.

Wyjaśnienia te nie ugasiły pożaru, a jedynie zaogniły sprawę. Przedstawiciele Dialogu Międzywyznaniowego w Indonezji zaapelowali do chrześcijan, by powstrzymali emocje oraz by ich oburzenie nie doprowadziło do podważenia poczucia jedności narodowej. Zabrakło jednak potępienia działań kaznodziei i zaapelowania również do muzułmanów o uspokojenie nastrojów.

Ekstremiści coraz częściej uciekają się do mistyfikacji, fałszywych oskarżeń i wywoływania kontrowersji, by podsycać podziały w indonezyjskim społeczeństwie. Wykorzystują do tego głównie obrazę uczuć religijnych.

