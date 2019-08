Świat na krawędzi wojny. Izrael zabił dowódcę brygady, która szykowała się do operacji przeciw Państwu Islamskiemu [FOTO]

W izraelskim ataku na granicy Syrii i Iraku zginął dowódca polowy 45. brygady, której celem była operacja przeciw Państwu Islamskiemu – donosi korespondent BBC na Bliskim Wschodzie Babak Taghvaee.

Brygada Hashd al-Shaabi szykowała się do nowej operacji przeciwko Państwu Islamskiemu w dwóch przygranicznych z Syrią wioskach.

Przez irańskie drony zbombardowane zostały magazyny wojskowego oddziału, z których korzystała również irańska milicja. Izrael twierdzi, że był to punkt nielegalnego przerzutu broni do Syrii.

Jak się okazało, w ataku zginął przywódca 45. brygady, który wydał rozkaz zapoczątkowania kolejnej operacji przeciwko Państwu Islamskiemu.

Here are the #PMU's vehicles which were destroyed by #Israel Air Force drone at Al-Qa'im near #Iraq–#Syria border. They were headed toward the border following to an order of Hashd Al-Sha'abi commander to launch a new operation against #ISIL/ #Daesh in two border villages. pic.twitter.com/Bf35ods0yu

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) August 25, 2019