Amerykańskie „niewidzialne” bombowce B-2 przyleciały do Europy. Co tu robią? [VIDEO]

Amerykańskie bombowce B-2 Spirit przyleciały wczoraj do bazy RAF Fairford w Wielkiej Brytanii. Mają przeprowadzić ćwiczenia z sojusznikami z Europy.

Trzy amerykańskie bombowce wykonane w technologii stealth wylądowały na brytyjskim lotnisku wczoraj około godziny 1 rano.

Grupa Zadaniowa Bombowców składająca się z samolotów B-2 Spirit o sygnałach wywoławczych DEATH 11 (89-0168 – Spirit of New York), DEATH 12 (89-0129 – Spirit of Georgia) oraz DEATH 13 (82-1071 – Spirt of Mississippi) przyleciała z bazy Whiteman w stanie Missouri w USA, gdzie stacjonuje 509 Skrzydło Bombowe.

Wraz z amerykańskimi bombowcami do bazy RAF Fairford przybyli żołnierze stanowiący obsługę naziemną oraz niezbędny sprzęt.

Przebazowanie maszyn B-2 do Europy ma być okazją do wspólnych ćwiczeń z sojusznikami z Europy i amerykańskimi siłami, które są tu rozlokowane.

Ma być także wyrazem gotowości do stawienia czoła szerokiemu spektrum zagrożeń natury strategicznej i odstraszania napisano w oświadczeniu USAFE-AFAFRICA, czyli dowództwa amerykańskich sił powietrznych w Europie i Afryce.

Nie podano na jak długo samoloty B-2 przybyły do Europy. Wiosną tego roku baza w Fairford gościła amerykańskie bombowce strategiczne B-52H. Przez kilka tygodni wykonywały one loty treningowe nad Europą i północnym Atlantykiem. Ćwiczyły między innymi bombardowania na 21 Centralnym Poligonie Lotniczym w Nadarzycach koło Wałcza.

In the very early morning hours, three B-2 Stealth Bombers arrived @RAF_Fairford as part of a @US_Stratcom #BomberTaskForce mission. These missions strengthen ties with critical #allies, enhance #readiness and reinforce #deterrence. @US_EUCOM @HQUSAFEPA @AFGlobalStrike pic.twitter.com/YyUJpqqMLR

— US Strategic Command (@US_Stratcom) August 27, 2019