Zapowiedź filmu „JOKER” jest już w sieci. Czy geneza największego przeciwnika Batmana odniesie sukces? [VIDEO]

Po kultowej już kreacji Heatha Ledgera jako Jokera niewielu miałoby odwagę zmierzyć się z tą rolą. Próbował, uważany za znakomitego aktora, Jared Letho i krytycy filmowi go „zjedli”. Mimo to Warner Bros postanowiło nakręcić aktorską biografię największego przestępcy z Gotham. Do sieci trafiła zapowiedź.

„JOKER” w reżyserii Todda Phillipsa koncentruje się wokół kultowego antagonisty ze świata Batmana jakim jest tytułowy klaun. Film jest oryginalną, samodzielną fabułą, której nie pokazywano wcześniej na dużym ekranie, i która nie będzie związana z resztą filmów tworzonych przez Warner Bros na podstawie komiksów DC.

W tytułowego Jokera, który po zmyciu makijażu nazywa się Arthur Fleck, wcieli się aktor o niesamowitym kunszcie – Joaquin Phoenix.

Phoenix zapowiedział, że w filmie przedstawi człowieka, który stara się odnaleźć drogę w zepsutym społeczeństwie Gotham.

Fleck pracuje jako klaun do wynajęcia w dzień i aspiruje do bycia postacią rodem z komiksu w nocy.

Szukając balansu w społeczeństwie pełnym apatii i okrucieństwa, Arthur podejmuje jedną złą decyzję, która powoduje reakcję łańcuchową.

Film utrzymany ma być w klimacie kina noir i kryminałów z lat 70-tych. Choć sam obraz będzie fabułą niezależną to nawiązywać będzie do takich komiksów jak „Zabójczy żart”.

W filmie nie pojawi się Batman ani żaden inny superbohater z komiksów DC.

Źródło: YouTube/Nczas.com