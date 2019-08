Żydzi lecą na Wyspy Brytyjskie. To pierwszy taki przypadek w historii

Izraelskie myśliwce F-15 przyleciały na ćwiczenia na Wyspy Brytyjskie. To pierwszy taki przypadek w historii. W tym roku izraelskie i brytyjskie samoloty latały już razem nad Morzem Śródziemnym.

Siedem myśliwców F-15C i F-15D należących do sił powietrznych Izraela (IAF) wylądowało w środę w bazie RAF Waddington w Lincolnshire. Przybyły na międzynarodowe ćwiczenia Exercise Cobra Warrior.

Izraelskie samoloty po raz pierwszy w historii biorą udział w ćwiczeniach, które odbywają się na terytorium Wielkiej Brytanii. Izraelskie myśliwce nieczęsto pojawiają się w tej części Europy. Ostatni raz miało to miejsce w 2001 roku.

W czerwcu tego roku brytyjskie myśliwce F-35B i izraelskie F-35I Adir uczestniczyły w ćwiczeniach „Tri-Lightning” nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Brały w nich udział także amerykańskie F-35A.

Ćwiczenia Cobra Warrior rozpoczną się 2 a zakończą 20 września. Prócz F-15 ze 106 eskadry „Spearhead Squadron” przyleciały także samolot cysterna Boeing KC-707 i transportowy C-130 Herkules należące do IAF.

W ćwiczeniach wezmą także udział myśliwce Eurofighter Typhoon sił powietrznych Niemiec oraz Włoch.

