Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro robi swoje i wymiata ze szkół ideologię gender

Brazylijski prezydent jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał koniec ideologii gender w szkołach. W tweecie z 3 września zapowiada w tej sprawie konkretne kroki ze strony rządu.

Dzięki uznaniu przez brazylijskie organy publicznej prokuratury generalnej (AGU), że prawodawstwo dotyczące spraw ideologii gender w szkołach należy do kompetencji władzy federalnej, Jair Bolsonaro zapowiada wprowadzenie zgodnie z konstytucyjną zasadą integralnej ochrony dzieci, wprowadzenie zakazu ideologizacji kwestii płci i genderyzmu publicznym szkolnictwie.

To „odkręcanie” postępowego prawodawstwa lansowane w latach ubiegłych przez lewicę, która doprowadziła do rejestracji w Brazylii homomałżeństw, czy narzucenia w szkołach programów opartych na teorii gender.

Jair Bolsonaro ogłosił plan zmian w podręcznikach do szkół publicznych już kilka miesięcy temu. Zmiany mają m.in. znieść odniesienia do homoseksualizmu i małżeństw tej samej płci. Ministerstwo Edukacji wydało nowe wytyczne dla wydawców podręczników, aby usunęli odniesienia do ideologii gender i LGBT.

Jednak lewica usiłowała te zmiany bojkotować korzystając z pewnej autonomii poszczególnych stanów Brazylii. Uznanie w tym zakresie kompetencji rządu federalnego pozwala teraz zmiany te przeprowadzić do końca.

Jeszcze w ubiegłym roku podczas kampanii prezydenckiej, Bolsonaro zapowiadał, że chce pójść do „ministerstwa edukacji z miotaczem ognia, by usunąć teorie Paulo Freire”. Freie to przedstawiciel „postępowej” tzw. pedagogiki emancypacyjnej, która rzucała zwania tradycyjnym instytucjom, takim jak Kościół i rodzina. Prezydent Bolsonaro słowa dotrzymuje.