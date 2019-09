Tragedia króla disco-polo! Zenek Martyniuk nie jest już pierwszy. Młody artysta zarobi więcej od niego

Król disco-polo uchodził przez długi czas również za najlepiej zarabiającego muzyka w Polsce. Mimo grania często dwóch koncertów dziennie, bez dnia przerwy przez dwa tygodnie, Martyniuk został zdetronizowany. 23-letni Dawid Kwiatkowski zarobi na koncertach więcej od niego.

W okresie od czerwca do sierpnia większość z nas wyjeżdża na urlop, jednak dla artystów jest to czas szczególnie ciężkiej pracy. W wakacje muzycy grają nawet kilkadziesiąt koncertów w ciągu jednego miesiąca, a w zamian za to zarabiają astronomiczne kwoty.

Dawid Podsiadło przyjął zasadę, że nigdy nie gra dwóch koncertów jednego dnia – być może dlatego zabrakło go w zestawieniu najlepiej zarabiających na wakacyjnych koncertach gwiazd. Podium zamyka Cleo. Wokalistka w lipcu zagra 15 koncertów, będzie więc grać średnio co drugi dzień.

Wiadomo jednak, że oczywiście większość tych koncertów przypada na weekendy. W zamian za 15-krotne pojawienie się na scenie Cleo zgarnie aż 420 tysięcy złotych. Tym samym będzie najlepiej zarabiającą piosenkarką. Wyprzedzą ją jednak dwa panowie.

Zenek Martyniuk lipiec ma wypełniony ponad stan. W okresie od 12 do 21 lipca będzie koncertował codziennie, często dwukrotnie tego samego dnia. Dzięki częstym koncertom król disco-polo jest jednym z dwóch artystów, który przekracza pół miliona. Jego zarobki wyniosą dokładnie 525 tysięcy złotych.

Tym wynikiem lider grupy Akcent niewiele przegrywa z najlepiej zarabiającym artystą w Polsce. 23-letni Dawid Kwiatkowski, który już w czerwcu zagrał 22 koncerty, siedmiokrotnie koncertując dwa razy dziennie. Młody artysta w kolejnych miesiącach nie zwalnia tempa i przez wakacje zarobia aż 550 tysięcy złotych.

