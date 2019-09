Iran uwolnił siedmiu członków załogi brytyjskiego tankowca „Stena Impero”. „Wkrótce opuszczą oni nasz kraj”

Rzecznik ministra spraw Iranu, Seyed Abbas Mousavi, ogłosił iż jego kraj uwolnił 7 członków załogi brytyjskiego tankowca „Stena Impero”.

– Nie mamy problemów z załogą ani kapitanem tankowca. Statek został zatrzymany ze względu na pogwałcenie zasad i jest czymś naturalnym, że załoga jest zatrzymana wraz z nim – powiedział Mousavi.

Z pokładu „Stena Impero” zeszło 7 Hindusów. Decyzja ma mieć podłoże humanitarne. Załoga tankowca liczy 23 osoby. Mousavi wyjaśnił, że cały toczy się postępowanie w sprawie zatrzymanego tankowca. Theran miał zwrócić się do kapitana statku o wskazanie członków załogi, którzy mogli opuścić pokład.

– Kapitan wybrał spośród załogi 7 obywateli Indii tak by ich wybór nie miał negatywnego wpływu na pracę na statku. Wkrótce opuszczą oni nasz kraj – wyjaśnił.

Pływający pod brytyjską flagą tankowiec „Stena Impero” został zatrzymany 19 lipca przez komandosów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w trakcie pokonywania Cieśniny Ormuz pod pretekstem złamania zasad żeglugi. Miał rzekomo doprowadzić do kolizji i nie udzielić pomocy łodzi rybackiej.

Ponieważ stało się to niemal dokładnie dwa tygodnie od zajęcia irańskiego tankowca „Grace-1” przez władze Gibraltaru, zatrzymanie brytyjskiego tankowca było działaniem odwetowym ze strony Teheranu.

Irański tankowiec, który zmienił nazwę na MV Adrian Darya został uwolniony 18 sierpnia i od kilku dni znajduje się niedaleko wybrzeży Syrii.

Wcześniej deklarował zawinięcie do portu Kalamata w Grecji, a następnie Mersin w Turcji. Prawdopodobnie oczekuje jednak na inny tankowiec lub tankowce, na które zostanie przeładowany jego ładunek.

MV Adrian Darya to supertankowiec klasy VLCC i przewozi aż 2,1 mln baryłek ropy. Jeżeli statek miałby wrócić do Iranu przez Kanał Suezki musiałby pozbyć się przynajmniej części ładunku aby zmniejszyć zanurzenie do mniej niż 17,3 metra, czyli głębokości tranzytowej obowiązującej na tej trasie.

Źródło: Fars News/nczas