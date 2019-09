Koniec świata! Wiemy ile kosztowały wypady Donalda Trumpa na pole golfowe! To tam spędził dzień 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Podczas kampanii prezydenckiej Trump atakował Obamę za jego wycieczki na pole golfowe – mówił, że prezydent nie powinien mieć czasu na takie rzeczy. Mimo to, po dwóch tygodniach prezydentury sam wybrał się na partyjkę golfa. Gdy w Polsce odbywały się uroczystości z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej – na które był zaproszony – również grał. Ile zapłacili za to Amerykanie?

Kiedy prowadził kampanię prezydent Trump często „uderzał” w Baracka Obamę za grę w golfa i mówił, że podczas swojej prezydentury będzie zbyt zajęty, aby grać. W wywiadzie z HuffPost powiedział: „Uwielbiam golfa, ale gdybym był w Białym Domu, nie sądzę, żebym kiedykolwiek zobaczył Turnberry ponownie”.

Swoją zapowiedź złamał już po dwóch tygodniach prezydentury. W ciągu całej dotychczasowej prezydentury Trump odwiedził pole golfowe już 193 razy. Dwa razy grał w Japonii. Trzy razy w Irlandii.

190 razy grając dał zarobić… swoim własnym polom golfowym. Do tego wszystkiego dochodzi niezliczona ilość lotów, których celami były właśnie rozgrywki – nasza rodzima afera z marszałkiem Kuchcińskim czy Tuskiem to przy tym małe piwo.

Jeśli Trump w dalszym ciągu będzie odwiedzał pola tak często, to do końca prezydentury zdąży zagrać 310 razy. W ciągu dwóch kadencji, aż 620.

Ile to wszystko kosztowało amerykańskich podatników do tej pory? Co najmniej 105 milionów dolarów. W ciągu ośmiu lat będzie to aż 340 milionów.

Gdyby w Polsce wypłynęła podobna afera to zapewne skończyłaby się dymisją rządu.

Źródło: Forbes