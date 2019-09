Megaskandal w telewizji Trwam. Biskup w programie dla dzieci forsuje rządową propagandę i wychwala socjalizm [VIDEO]

Katolicki dziennikarz Dawid Gospodarek umieścił na Facebooku fragment „Kropelki Radości”, programu dla dzieci z telewizji Trwam. A w nim katolicki (?) biskup Antoni Długosz… wychwala socjalizm i prowadzi bezczelną, rządową indoktrynację.

– Biskup Antoni Długosz ładnie tłumaczy dzieciom dobrodziejstwa naszego rządu – napisał na Facebooku Dawid Gospodarek umieszczając fragment programu dla dzieci z telewizji Trwam.

– Cieszę się niezmiernie, że obecny nasz rząd też bardzo troszczy się o rodzinę. A wyrazem zatroskania naszego rządu o rodzinę było po pierwsze 500 plus dla każdego dziecka – powiedział podobno katolicki biskup Antoni Długosz.

– Czy to nie piękne? I wy przynosicie 500 złotych teraz rodzinie – rzucił z uśmiechem do dzieci w programie, naprawdę wychwalając bezbożny socjalizm.

Wmawiał też, że to oni „będą dawali do 18-ego roku życia te pięćsetki swoim rodzinom”, a nie podatnicy.

Wspomniał też o tzw. „wyprawce”, również mówiąc, że to „dzieci przyniosą”, a nie, że zrzucają się na to wszyscy podatnicy – w tym osoby niemające jeszcze dzieci czy osoby szykujące się do małżeństwa, którym utrudnia się w ten sposób życie w ich własnej ojczyźnie.

– Już to odciąża budżet rodziców – kontynuował w partyjnym szale bp Długosz.

Dalej biskup wmawiał, że rząd daje dotacje na kliniki i szpitale. Owszem – na państwowe, nieefektywne, w których kolejka do specjalisty wynosi kilka lat, zaś prywatne usługi medyczne są w powijakach z powodu utrzymywanej pod przymusem z naszych podatków państwowej służby „zdrowia”.

A wisienką na torcie jest fakt, że ta skandaliczna zakłamana manipulacja została wypowiedziana po wcześniejszym mówieniu o rodzinie. Czy według bpa Długosza rząd to rodzina, zaś wyraźnie potępiany w encyklikach socjalizm ma coś wspólnego z katolicyzmem?