Tylko w tym roku ZUS dostał dodatkowo od państwa ponad 24 mld zł! Ile czasu jeszcze będziemy zmuszani utrzymywać tę piramidę finansową?

Państwo dołożyło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 24,2 mld złotych. Powodem jest niewystarczająca ilość składek, do tego dochodzi jeszcze kiełbasa wyborcza w postaci m.in. „trzynastej emerytury”.

– Zgodnie z oficjalnym komunikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. wskaźnik pokrycia wydatków na emerytury i renty zbieranymi na bieżąco od pracujących ludzi składkami spadł do poziomu 76,3 proc. Na pozostałe 23,7 proc. trzeba było znaleźć finansowanie, co w praktyce oznaczało wypłacenie z budżetu kraju specjalnej dotacji na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 24,2 mld zł – podaje portal niewygodne.info.pl.

Redakcja dodała, że „kwota dotacji sponsorowanej przez podatników byłaby niższa, gdyby nie realizacja „wyborczego przekupstwa” w postaci tzw. 13 emerytury”.

Projekt budżetu na przyszły rok zakłada, że wydatki mają nie przekroczyć dochodów państwa. W III RP nie udało się to jeszcze nikomu.

– Czy w ogóle jest to możliwe? Wiele zależy od kwoty dotacji, jaką trzeba będzie przelać z budżetu kraju na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – czytamy na „Niewygodne Info”.

Wypłaty emerytur, rent i świadczeń chorobowych pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Środki na FUS pochodzą z kolei głównie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Z kolei z komunikatu ZUS, w okresie od stycznia do czerwca „wskaźnik pokrycia wydatków na emerytury i renty zbieranymi na bieżąco od pracujących ludzi składkami spadł do poziomu 76,3 proc.”.

– Aby zbilansować saldo na FUS i znaleźć finansowanie dla wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych niezbędne są dotacje bezpośrednio z budżetu państwa. W pierwszym półroczu br. w tym trybie przelano do FUS kwotę 24,2 mld zł. Dopiero te środki pozwoliły spiąć FUS i umożliwiły wypłatę wszystkich emerytur – podkreśla niewygodne.info.pl.

Zaznaczono też, że za cały poprzedni rok finansowanie FUS przez państwo zamknęło się w kwocie 35,8 mld zł.

– To nie PiS dał emerytom dodatkowe świadczenie wypłacone w okolicach wyborów do europarlamentu. To emeryci (oraz inni podatnicy) sami sobie je zafundowali. Warto o tym pamiętać, gdy któryś z polityków partii rządzącej będzie publicznie twierdził, że „PiS dał emerytom 13. emeryturę” – podsumowuje portal.

