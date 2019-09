Bosak: „Ktoś musi TO powstrzymać i obecnie jedyną siłą mającą do tego zdolności ideowe, mentalne i organizacyjne jest wielonurtowa, oddolna, niepoprawna politycznie i autentyczna Konfederacja”

Szaleństwo PiSowskiego rozdawnictwa nieuchronnie pcha nasz kraj w stronę katastrofy gospodarczej. Nawet najmniej rozgarnięci roszczeniowi wyborcy, którzy chcą żyć bez wysiłku na koszt uczciwie pracujących Polaków, zaczynają się zastanawiać skąd się biorą pieniądze i dlaczego ceny rosną. Niestety nieposiadający praktycznie niczego Jarosław Kaczyński rozdaje zrabowane pracowitym Polakom pieniądze na lewo i prawo. Każdy, kto choć trochę interesuje się ekonomią wie, że to najszybsza droga do katastrofy gospodarczej i upadku narodu.

W sprawie najnowszych katastrofalnych obiecanek PiS wypowiedział się m.in. jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

„Pierwsze co trzeba zrobić w kwestii płacy minimalnej to rozerwać jej zależność z wysokością składek ZUS dla przedsiębiorców. Idę o zakład, że wówczas rząd mniej chętnie by ją podnosił. Bo w tej chwili tratuje ją publicznie jako populizm, a realnie – jako narzędzie fiskalne” – napisał Bosak na Twitterze.

I jest dokładnie tak jak pan Krzysztof napisał. Rządzący chętnie podnoszą płacę minimalną, bo dzięki temu ściągają z nas więcej pieniędzy.

„Demokracja, socjalizm, ideologiczna infekcja, poddaństwo międzynarodowym instytucjom oraz globalnym korporacjom powoli wysysają siły życiowe z naszego narodu. PiS nic nie robi aby to zmienić. Zamiast pobudzić naród do wysiłku to podaje nam leki zwiotczające i poprawiające nastrój” – dodał w kolejnym tweecie Bosak.

Nie ulega wątpliwości, że PiS tylko w retoryce jest propolski i patriotyczny. Potrafią jedynie szumnie obchodzić kolejne rocznice i odsłaniać pomniki i muzea budowane za zrabowane nam pieniądze, ale wystarczy żeby np. Żydzi czy Amerykanie tylko zmarszczyli brew i już w podskokach padają im do stóp.

Przykładowo korporacje takie jak Google czy Facebook nie przestrzegają polskiego prawa działając w naszym kraju, przez wprowadzanie realnej cenzury, co przecież jest w Polsce konstytucyjnie zakazane. A to, że zachodni kapitał nie płaci w naszym kraju podatków wiedzą już nawet dzieci w przedszkolu. Ale PiS woli okradać masowo Polaków i rozdawać te zagrabione pieniądze kolejnym grupom wyborców, osłabiając ogólną motywację do pracy, do bycia lepszym, do solidarności narodowej.

O wciskaniu Polakom propagandy LGBT i innych dewiacji przez Zachód nie wspominając. Tu PiS także kładzie uszy po sobie i udaje, że problemu nie ma. Ale kiedy odezwie się w temacie tęczowa opozycja to nagle krzyczą, że to skandal i seksualizacja dzieci. To dlaczego nic z tym nie robią? Bo są posłuszni wobec swoich panów.

„Ktoś musi to powstrzymać i obecnie jedyną siłą mającą do tego zdolności ideowe, mentalne i organizacyjne jest wielonurtowa, oddolna, niepoprawna politycznie i autentyczna

@KONFEDERACJA_ Pomóżcie nam! Nie bądźcie bierni wobec zagrożeń!” – zakończył serię wpisów Krzysztof Bosak.

Konfederacja jako jedyna siła polityczna w nadchodzących wyborach może być zaporą zarówno przed zwariowaną opozycją, jak i przed katastroficznymi pomysłami PiS. Jako jedyna formacja polityczna realnie chce bronić polski naród przed zgnilizną z Zachodu i jako jedyna myśli o narodzie spójnie – zarówno o tych co już byli, o tych co są jak i o przyszłych pokoleniach. Dlatego Konfederaci nie chcą zostawiać długów dla naszych dzieci i wnuków, nie zamierzają ściągać na Polskę nieszczęść w zamian za chwilowe sukcesy wyborcze.