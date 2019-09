Cejrowski znalazł rozwiązanie na problemy ze szkołami. „Ja bym wszystkie sprywatyzował, a nie zostawił żadnej państwowej” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski w najnowszym Radiowym Przeglądzie Prasy na kanale YouTube odniósł się do kwestii szkolnictwa. W ostatnim czasie nauczyciele grożą strajkiem generalnym, a wszyscy zastanawiają się, jak sprawić by zarabiali oni więcej.

– Szkoły to ja bym wszystkie sprywatyzował, a nie zostawił żadnej państwowej szkoły, no może jakieś tam Akademia Wojskowa, czy coś takiego byśmy chcieli mieć państwowe – zaczął Cejrowski.

– Natomiast generalnie bym szkoły wszystkie sprywatyzował i wtedy rodzice sobie wybierają szkołę, w której na przykład jest taki regulamin, że nauczyciel może chlasnąć linijką w łapę – dodaje.

– Z komitetu rodzicielskiego dostają nauczyciele zezwolenie, rodzice instalują sobie na wszelki wypadek kamerki, żeby mogli sobie na komórkach swoich śledzić czy dziecko prosto siedzi, czy nie i nauczyciel w czasie lekcji może wysłać SMS czy coś takiego: popatrz na swojego ancymona.

– Ojciec wtedy z korporacji pisze: niech pan podejdzie do niego strzelili go schowanego, bo rozmawiałem z nim już 10 razy, że ma prosto siedzieć i odrabiać lekcje – kontynuuje.

Współprowadzący audycje Andrzej Rudnik powiedział, że to co Cejrowski mówi jest strasznie niepoprawne politycznie. – Ja się nie oglądam na poprawnie politycznie, tylko na to, co jest dobre, zdrowe. Co przez całe stulecia było – odparł Cejrowski.

– Idiotyzmy wprowadza się w Unii Europejskiej, tak że klapsa rodzic nie może przyłożyć. Rodzice kochają swoje dzieci, jeżeli dla kogoś rodzice to bydlaki, które nienawidzą swoich dzieci, to od takich przypadków są sądy i inne służby.

– Natomiast wprowadzanie generalnej zasady, że porządny rodzic który kocha swoje dziecko i wyczerpał inne możliwości w ramach miłości wobec swojego dziecka, uważa że teraz się należy klaps, taki rodzic jest ubezwłasnowolniony ze względu na jakiś mikroskopijny procent przypadków bydlaków.

– Nie powinno się wiązać rąk normalnym ludziom ze względu na mikroskopijny procent bydlaków w społeczeństwie. Normalni rodzice nie powinni mieć rąk związanych i odebranych praw wychowawczych – podsumował znany podróżnik.