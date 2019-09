Komedia pomyłek na meczu Francji z Albanią, której zagrali hymn… Andorry. Niech pojadą do Tirany [WIDEO]

W eliminacjach do ME 2020 Francja odprawiła Albanię 4:1. Jednak w czasie meczu na Stade de France w Saint-Denis Albańczykom zamiast ich hymnu puszczono hymn… Andory. Zdziwieni gracze gości jeszcze zapewne nigdy tego utworu nie słyszeli.

Nie wiedziało o tym zapewne także 80 tys. kibiców na trybunach, którzy powstali z miejsc, by oddać honory… Księstwu w Pirenejach.Trener Albanii Edoardo Reja powiedział moim piłkarzom, żeby nie grali, dopóki nie usłyszą właściwego hymnu narodowego. Zaczął się robić skandal.

Z czego wynikała ta pomyłka trudno powiedzieć. Może z tego, że nazwy obydwu państw zaczynają się na literę”A”, a stadionie, a może z tego, że następny mecz Francja zagra we wtorek właśnie z Andorą i ktoś pomylił taśmy.

La gran cagada a l’Estadi de França a París : toquen l’himne d’Andorra (en lloc de l’himne d’Albània) en el partit de futbol França-Albània. Just després el speaker anunciava per megafonia “Ara sí que escoltarem l’himne d’Armènia”. 😱🤣https://t.co/I2eLgVfAgI via @lequipe

— Josep BONET 🎗 (@jepbonet) September 7, 2019