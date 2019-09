To nagranie mrozi krew w żyłach. Ślub 10-latki z 22-letnim mężczyzną. Cały świat wstrząśnięty! [VIDEO]

To nagranie doprawdy mrozi krew w żyłach. Na wideo, które pojawiło się w sieci widzimy 10-letnią dziewczynkę, która została zmuszona do poślubienia o 12 lat starszego od siebie mężczyzny. Sprawą zajął się irański sąd.

Na nagraniu, które pojawiło się w sieci widzimy 10-letnią dziewczynkę i siedzącego obok starszego od niej mężczyznę. Różnica wieku jest an tyle duża, że wielu Internautów było oburzonych tym, co zobaczyło.

W oddali słychać słowa kapłana, para trzykrotnie potwierdza przysięgę małżeńską. Nagle słychać oklaski zebranych gości, którzy są zachwyceni wydarzeniem.

Zgodnie z irańskim prawem możliwe są śluby już 13-letnich dziewczynek, co z punktu widzenia naszej kultury jest szokujące. W Polsce 13-latki uważane są za dzieci i również tak traktowane, poza tam jakimiś wariatami, którzy chcą seksualizacji dzieci.

Często w tym wieku dziewczynki nie są jeszcze w pełni wykształcone płciowo, nie mówiąc o dojrzałości emocjonalnej. Na nagraniu widać, jak malutka dziewczynka wyciera łzy rozpaczy i jest przerażona.

Cały świat jest wstrząśnięty nagraniem, które pojawiło się w sieci. Sprawa wywołała tyle kontrowersji, że postanowił interweniować sąd, wszak nawet irańskie prawo nie zezwala na śluby z 10-latkami.

Ceremonia zaślubin została unieważniona przez irański sąd irańskiej prowincji Kohgiluje wa Bujerahmad, ze względu na to, że dziewczynka była na to za młoda o 3 lata.

Zarzuty zostały przedstawione kapłanowi, rodzinie i “panu młodemu”. 22-letniemu mężczyźnie grozi od sześciu miesięcy do dwóch lat pozbawienia wolności, za naruszenie art. 50 irańskiego prawa rodzinnego.

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 2, 2019