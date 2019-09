Donald Trump zdymisjonował Johna Boltona. Duży zwrot w amerykańskiej polityce

John Bolton, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa, został odwołany ze stanowiska.

Donald Trump ogłosił decyzję za pomocą Twittera. Ujawnił, że wczoraj poinformował Johna Boltona, że nie jest już potrzebny w Białym Domu.

Stwierdził, że zarówno on sam jak i pozostała część jego administracji nie zgadzała się z wieloma sugestiami jakie zgłaszał Bolton.

W związku z tym poprosił swego doradcę o rezygnację ze stanowiska, a Bolton złożył dymisję dzisiejszego ranka.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 września 2019

Donald Trump zapowiedział jednocześnie nominację następcy Boltona w przyszłym tygodniu.

John Bolton był znany z jastrzębiej polityki zwłaszcza wobec Iranu. W ostatnich czasie spekulowano o różnicy zdań miedzy nim a Donaldem Trumpem w wielu kwestiach związanych z polityką zagraniczną.

Bolton napisał, iż to on sam złożył rezygnację wczoraj wieczorem.

– Porozmawiajmy o tym jutro rano – miał na to powiedzieć Donald Trump.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

Dymisja Boltona może być potwierdzeniem zmiany polityki USA w szczególności wobec Iranu. Donald Trump zapowiedział, że gotów jest spotkać się z prezydentem Hassanem Rowhanim bez żadnych warunków wstępnych.

Widać także, że nie zależy mu na konfrontacji militarnej z Iranem na rok przed wyborami prezydenckimi w USA gdyż uważa, że pogrzebie to jego szansę na reelekcję.