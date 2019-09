Debata krakowskich „jedynek” pod dyktando Berkowicza! Świetny występ przedstawiciela Konfederacji [VIDEO]

Konrad Berkowicz dał prawdziwe show w debacie „jedynek” w TVP Kraków. Część czasu wykorzystał na przedstawienie opinii publicznej, jak wyglądają media publiczne w Polsce i ile razy przedstawiciel Konfederacji był do niej zapraszany. Zdecydowanie opowiedział się również za obniżeniem kosztów pracy.

– TVPiS stara się zamilczeć istnienie Konfederacji i to, że mamy szansę na dobry wynik. Dlatego, że wówczas nie będzie miało PiS większości i nie będzie mógł realizować swojego bolszewickiego programu – powiedział ostro Berkowicz.

Prowadzący próbowali reagować, ale nawet oni nie mogli obronić stwierdzenia, że Konfederacja w ogólnopolskich mediach TVP po prostu nie istnieje. Twardych danych, które zaprezentował Berkowicz, podważyć się nie da.

Padło pytanie, czy Berkowicz widzi jakiś punkt programu u konkurencji politycznej, który chciałby wdrożyć u siebie. – Problem polega na tym, że gdybym znalazł u jednych, to znalazłbym u wszystkich. Tutaj siedzi PiS, PO, SLD, PSL. To są partie, które od dawna tworzą ten system (…) i zgadzają się co do ogólnego kształtu systemu – wskazał.

Były również konkretne wyliczenia o opodatkowaniu pracy. Berkowicz wprost nazwał system „złodziejskim”, który wysokimi podatkami łupi ciężko zarobione pieniądze Polaków. Pełne nagranie do obejrzenia poniżej.